По российской программе переселения из Одесской области эмигрировали 18 семей

С октября минувшего года 18 семей в составе 54 человек выехали из Одесской области в Россию согласно условиям Государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, реализуемой властями Российской Федерации.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН сотрудница временной группы при Генеральном консульстве РФ в Одессе Елена КЛЕПЧЕ, уточнив, что «одна семья решила переехать в Красноярский край, две - в Иркутск. А больше всего эмигрантов перебрались в Калужскую и Калининградскую области».

По ее словам, еще шесть семей получили свидетельства, но пока не убыли в Россию, а всего в базе данных рабочей группы около 220 анкет семей, желающих эмигрировать в РФ. Примерно вдвое больше людей интересовались в Генконсульстве России условиями переселения, которые гарантирует российская программа, отметила Е.КЛЕПЧЕ.