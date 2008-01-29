Сегодня Президент проведет совещание «Доступное жилье»

Сегодня в 11.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание с мэрами городов и председателями облгосадминистраций по реализации программы «Доступное жилье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«В 2008 году нам необходимо подготовить план действий, чтобы стартовала программа доступного жилья», - сказал он.

По его словам, последние полгода проводился анализ стоимости жилья, который бы дал понять, почему в Украине такое дорогое жилье. А.ШЛАПАК также напомнил, что суть идеи Президента состоит в консолидации местных властей и участников рынка строительства, в частности, из бюджетп на строительство и приобретение доступного жилья предоставляется субсидия в размере до 30% стоимости жилья, потребитель выплачивает остальные 70%, застройщик занимается строительством жилья, местные власти бесплатно предоставляют землю и подвод инженерных коммуникаций.

Предусматривается, что с помощью этой программы можно построить доступное жилье в 60% городов Украины.

По словам А.ШЛАПАКА, результатом совещания станет определенное видение того, как программа доступного жилья будет реализована в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2007 года Президент В.ЮЩЕНКО при подведении итогов расширенного заседания правительства заявил, что в течение полутора месяцев необходимо подготовить национальную программу «Доступное жилье».

Президент напомнил, что ежегодно всем категориям граждан выделяется от 12 до 17 тыс. кв. м за счет финансирования бюджетами всех уровней. В целом, по его словам, на строительство жилья из бюджетов всех уровней выделяется 7-8 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО считает нецелесообразным выделение бюджетных средств на все министерства для строительства жилья.

Президент сообщил, что в госбюджете на 2008 год на строительство жилья предусмотрено 3 млрд. грн., в то время как в жилье нуждается 75 тыс. семей или 300 тыс. граждан.

По его мнению, наиболее эффективным использование этих средств будет при тесной координации с местными бюджетами. «Если объединить в программе «Доступное жилье» усилия местной власти, которая должна бесплатно выделить участок под строительство жилья, это значит на 30-40% сократить затраты центрального бюджета. Еще 29-30% должны выделяться из государственного бюджета, а остальные затраты должны лечь на учителя, медика или солдата», - отметил глава государства.