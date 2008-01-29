Сегодня Президент проведет совещание «Доступное жилье»
Участвуют мэры и главы ОГА
Сегодня в 11.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание с мэрами городов и председателями облгосадминистраций по реализации программы «Доступное жилье».
|Александр ШЛАПАК
«В 2008 году нам необходимо подготовить план действий, чтобы стартовала программа доступного жилья», - сказал он.
По его словам, последние полгода проводился анализ стоимости жилья, который бы дал понять, почему в Украине такое дорогое жилье. А.ШЛАПАК также напомнил, что суть идеи Президента состоит в консолидации местных властей и участников рынка строительства, в частности, из бюджетп на строительство и приобретение доступного жилья предоставляется субсидия в размере до 30% стоимости жилья, потребитель выплачивает остальные 70%, застройщик занимается строительством жилья, местные власти бесплатно предоставляют землю и подвод инженерных коммуникаций.
Предусматривается, что с помощью этой программы можно построить доступное жилье в 60% городов Украины.
По словам А.ШЛАПАКА, результатом совещания станет определенное видение того, как программа доступного жилья будет реализована в 2008 году.
Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2007 года Президент В.ЮЩЕНКО при подведении итогов расширенного заседания правительства заявил, что в течение полутора месяцев необходимо подготовить национальную программу «Доступное жилье».
Президент напомнил, что ежегодно всем категориям граждан выделяется от 12 до 17 тыс. кв. м за счет финансирования бюджетами всех уровней. В целом, по его словам, на строительство жилья из бюджетов всех уровней выделяется 7-8 млрд. грн.
В.ЮЩЕНКО считает нецелесообразным выделение бюджетных средств на все министерства для строительства жилья.
Президент сообщил, что в госбюджете на 2008 год на строительство жилья предусмотрено 3 млрд. грн., в то время как в жилье нуждается 75 тыс. семей или 300 тыс. граждан.
По его мнению, наиболее эффективным использование этих средств будет при тесной координации с местными бюджетами. «Если объединить в программе «Доступное жилье» усилия местной власти, которая должна бесплатно выделить участок под строительство жилья, это значит на 30-40% сократить затраты центрального бюджета. Еще 29-30% должны выделяться из государственного бюджета, а остальные затраты должны лечь на учителя, медика или солдата», - отметил глава государства.