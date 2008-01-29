Грипп-2008: половина заболевших - дети

В Донецкой области в г. Артемовск и Артемовском районе общая заболеваемость населения гриппом превысила эпидемический порог на 9-24%.

Как сообщили УНИАН в областной санэпидемстанции, в связи с этим приостановлено функционирование двух школ в г. Артемовске, одного дошкольного детского учреждения в с. Яковлевка, одной школы в г. Соледар в Артемовском районе.

В облСЭС акцентировали, что в целом по области ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается неэпидемической. В то же время, с третьей недели 2008 года в области обозначился рост заболеваемости по гриппу и острой респираторной вирусной (ОРВИ) инфекции, обусловленный возвращениям учеников с каникул.

Так, за минувшую неделю с 19 по 24 января заболело гриппом и ОРВИ 16 910 лиц, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составляет 37,3 при эпидемическом пороге 60,6. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость по области выросла на 8,7 %, в т.ч. среди детей от 0 до 14 лет - на 23,1%.

В облСЭС акцентировали, что удельный вес детей в структуре заболевших в настоящее время составляет 46%.

Заболеваемость детей 0-2 лет (показатель 157,4 на 10 тыс. населения) превысила уровень эпидпорога в семи регионах области, в том числе в таких городах, как Артемовск, Горловка, Енакиево, Снежное, Ждановка - в 1,2-1,6 раза.

Заболеваемость школьников (117,1 на 10 тыс. населения) по сравнению с предыдущей неделей выросла на 60,9% и в целом по области достигла порогового уровня, а в городах Артемовск, Дружковка, Енакиево, Авдеевка, Артемовском и Краснолиманском районах превысила пороговый уровень в 1,7-3,6 раз.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ и с целью предупреждения дальнейшего осложнения эпидемической ситуации, в области усилены противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.