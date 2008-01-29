Тимошенко про ВТО, парламент и коммунистов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что все фракции Верховной Рады, кроме коммунистов, будут голосовать за присоединение Украины ко Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на заседании комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

«Я верю, что вопрос вступления в ВТО будет голосоваться единогласно, наверно, за исключением КПУ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль.БАРРОЗУ отметил, что после решения рабочей группы ВТО по Украине, ее присоединения к этой организации стало реальностью, которая может быть формализована уже в начале февраля, а вступление в ВТО, соответственно, дает возможность для начала переговоров о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

В начале января Украина и Евросоюз договорились по вопросу экспортных пошлин, сняв таким образом последние препятствия на пути присоединения Украины к ВТО.

25 января рабочая группа ВТО по Украине одобрила финальный отчет Украины.

Вступление Украины в ВТО открывает возможность создания зоны свободной торговли с ЕС, что должно стать ключевым положением нового усиленного соглашения с Европейским Союзом, которое должно заменить в настоящее время действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Переговоры по новому усиленному соглашению между Украиной и ЕС начались 5 марта 2007 года.