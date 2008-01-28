Всемирный банк изменил прогноз инфляции в Украине с 9,6% до 13,8%

Всемирный банк изменил прогноз уровня инфляции в Украине по итогам 2008 года с 9,6 до 13,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

При этом Р.ПИОНТКОВСКИЙ отметил, что прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

Как объяснил представитель ВБ, прогнозируемый уровень инфляции повышен в связи с увеличением инфляционных ожиданий и с учетом принятого на 2008 год бюджета страны.

Представитель Всемирного банка Мартин РАЙЗЕР, в свою очередь, отметил, что в прогнозе инфляции ВБ учел уровень выплат по обесцененным вкладам Сбербанка СССР.

По его словам, в случае, если реальные выплаты будут выше тех, которые запланированы в бюджете (8 млрд. грн.), Всемирный банк пересмотрит свой прогноз относительно инфляции на 2008 год.