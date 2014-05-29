На Луганщине смертельно отравились алкоголем двое человек, трое госпитализированы - ГСЧС
07:38, 29 мая 2014Общество
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В городе Рубежное Луганской области двое людей погибли от употребления некачественного алкоголя на свалке.
На Луганщине смертельно отравились алкоголем - ГСЧС
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"В 19 ч. 28 мая в г. Рубежное на городской свалке обнаружены тела 2 погибших, еще 3 человека в бессознательном состоянии госпитализированы в реанимационное отделение центральной городской больницы", - сообщает ГСЧС.
Предварительная причина - отравление суррогатом алкоголя.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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