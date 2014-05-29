На Луганщине смертельно отравились алкоголем двое человек, трое госпитализированы - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В 19 ч. 28 мая в г. Рубежное на городской свалке обнаружены тела 2 погибших, еще 3 человека в бессознательном состоянии госпитализированы в реанимационное отделение центральной городской больницы", - сообщает ГСЧС.

Предварительная причина - отравление суррогатом алкоголя.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.