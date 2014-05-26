Завтра в Украине грозы, град и шквалы

Об этом сообщает погодный портал opogode.ua.

Местами пройдут кратковременные дожди, возможны сильные ливни, грозы, град и порывистый ветер.

В Киеве ожидаются местами дожди, грозы, при грозах возможен град и порывистый ветер. Температура воздуха ночью +16 +18, днем +29 +31 градус.

В западной части ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы. Температура воздуха ночью +10 +16, днем +23 +28 градусов.

В северных областях дожди, местами грозы, град и порывистый ветер. Температура воздуха ночью +12 +19, днем +27 +33 градуса.

В центральных областях пройдут грозовые дожди, при грозах град и шквалы. Температура воздуха ночью +12 +18, днем +27 +32 градуса.

На востоке местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы. Температура воздуха ночью +13 +19, днем +28 +33 градуса.

В южной части местами пройдут грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы. Температура воздуха ночью +12 +17, днем +25 +30 градусов.