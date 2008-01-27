243 населенных пункта Украины остались без света
10:36, 27 января 2008Общество
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Погодные условия осложняются
Сегодня ночью в результате осложнения погодных условий (шквалистые порывы ветра, осадки в виде мокрого снега и дождя) и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 9 областях Украины произошло обесточивание 243 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Ривненской области обесточен 51 населенный пункт, в Ивано-Франковской - 51, во Львовской - 39, в Хмельницкой - 33, в Черновицкой - 29, в Волынской - 18, в Винницкой - 11, в Житомирской – 8 и в Киевской - 3.
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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