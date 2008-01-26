Тимошенко едет в Брюссель (программа визита)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 28-29 января посетит с официальным визитом Брюссель.

Как сообщает Правительственный портал, 28 января, в соответствии с программой визита, Глава украинского правительства проведет встречи с Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и Председателем Европейского парламента Гансом-Гертом ПЕТТЕРИНГОМ.

В этот же день Ю.ТИМОШЕНКО выступит перед Комитетом Европейского парламента по иностранным делам и проведет встречу с Генеральным секретарем Европейской народной партии Антонио Лопезом ИСТУРИЗОМ.

Программой визита запланирован также рабочий ужин премьер-министра Украины с Комиссаром по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ и координатором ЕС по вопросам перестройки южных проектов газопроводов Йозисом Йоганесом ван ААРТСЕНОМ.

29 января Ю.ТИМОШЕНКО проведет ряд встреч. В частности, встретится с Комиссаром по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, с Комиссаром по вопросам внешней торговли Питером МЕНДЕЛЬСОНОМ и вице-президентом Европейской комиссии, Комиссаром ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности Франко ФРАТТИНИ. Запланирован рабочий обед с Генеральным секретарем Совета Министров ЕС, Высоким представителем по вопросам Общей внешней и безопасностной политики Хавьером СОЛАНОЙ. Премьер-министр Украины также проведет встречу с премьер-министром Королевства Бельгия Ги ВЕРГОФСТАДТОМ.

Как сообщал УНИАН, 24 января заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ сообщил о подписании Президентом Виктором ЮЩЕНКО директив на рабочий визит премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в Королевство Бельгия, запланированный на 28-29 января этого года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Президента, это будет первая заграничная поездка руководителя украинского правительства после избрания на эту должность, которая, среди прочего, имеет цель подтвердить неизменность евроатлантического курса Украины.