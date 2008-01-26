Тимошенко едет в Брюссель (программа визита)

21:33, 26 января 2008
Общество
1338

Первая зарубежная поездка премьера

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 28-29 января посетит с официальным визитом Брюссель.

Как сообщает Правительственный портал, 28 января, в соответствии с программой визита, Глава украинского правительства проведет встречи с Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и Председателем Европейского парламента Гансом-Гертом ПЕТТЕРИНГОМ.

В этот же день Ю.ТИМОШЕНКО выступит перед Комитетом Европейского парламента по иностранным делам и проведет встречу с Генеральным секретарем Европейской народной партии Антонио Лопезом ИСТУРИЗОМ.

Программой визита запланирован также рабочий ужин премьер-министра Украины с Комиссаром по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ и координатором ЕС по вопросам перестройки южных проектов газопроводов Йозисом Йоганесом ван ААРТСЕНОМ.

29 января Ю.ТИМОШЕНКО проведет ряд встреч. В частности, встретится с Комиссаром по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, с Комиссаром по вопросам внешней торговли Питером МЕНДЕЛЬСОНОМ и вице-президентом Европейской комиссии, Комиссаром ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности Франко ФРАТТИНИ. Запланирован рабочий обед с Генеральным секретарем Совета Министров ЕС, Высоким представителем по вопросам Общей внешней и безопасностной политики Хавьером СОЛАНОЙ. Премьер-министр Украины также проведет встречу с премьер-министром Королевства Бельгия Ги ВЕРГОФСТАДТОМ.

Как сообщал УНИАН, 24 января заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ сообщил о подписании Президентом Виктором ЮЩЕНКО директив на рабочий визит премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в Королевство Бельгия, запланированный на 28-29 января этого года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Президента, это будет первая заграничная поездка руководителя украинского правительства после избрания на эту должность, которая, среди прочего, имеет цель подтвердить неизменность евроатлантического курса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter