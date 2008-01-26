Мировой кризис: глава Всемирного банка предупредил, что худшее – впереди

Об углублении финансового кризиса сообщают из Давоса - там продолжается Всемирный экономический форум. Худшее - впереди, заявил президент Всемирного банка Роберт Зеллик. Тема стабильности мировых рынков опять возникла во время дискуссий - невзирая на то, что главное внимание на форуме в этот день решили уделить благотворительности, развитию стран третьего мира, культуре и борьбе с бедностью, сообщает 5 канал. Но в этом году препятствием благотворительным планам стал финансовый кризис. Она почти затмила другие дискуссии форума.

"Прежде всего нам необходимо возобновить нормальную работу финансовых рынков, однако все мы сейчас подвергаемся проблеме глобального дисбаланса, в первую очередь в экономике США. Национальные Центральные банки не всесильны, и все игроки финансового рынка должны совместно действовать ради облегчения ситуации", - считает Доминик Стросс-кан, председатель Международного валютного фонда.

Темпы падения мировых рынков будут зависеть от стран третьего мира - ведь именно их экономика сейчас развивается быстрее всего. На этом сходятся большинство спикеров. В частности для Украины спасением может быть вступление во Всемирную организацию торговли.