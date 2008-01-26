На шахте им. Засядько внедрят эксперимент

В течение 2008 года Министерство угольной промышленности должно изучить проблему перехода на почасовую оплату труда шахтеров и проведет такой эксперимент на шахте имени Засядько.

Об этом на пресс-конференции в Луганске, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сообщил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

По его словам, вопрос является непростым, поскольку даже при существующей системе оплаты труда сегодня отрасль требует дополнительно 2 млрд. 800 млн. грн. в связи с введением с 1 января минимальной оплаты труда в размере 515 грн.