В Санкт-Петербурге скончался известный актер Игорь Дмитриев
18:31, 26 января 2008Общество
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Артисту біло 80 лет
|Игорь Дмитриев. Фото с сайта Театра комедии имени Акимова
Как передает Газета.RU, похороны Дмитриева состоятся на Серафимовском кладбище во вторник, рассказали представители театра, где он работал.
29 мая 2007 года народному артисту России И.Дмитриеву исполнилось 80 лет. Он был академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России, член Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей России, Английского клуба, Всемирного клуба петербуржцев.
Кинокарьера И.Дмитриева началась еще во время Великой Отечественной войны, но известным он стал после роли в «Тихом Доне» Герасимова. Он сыграл 150 ролей в театре и 70 - в кино.
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