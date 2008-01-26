В Ривном почти 70% милиционеров юридически неграмотны
17:30, 26 января 2008Общество
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Данные горотдела МВД
256 работников горкрайотдела внутренних дел г.Ривне (почти 70% личного состава) привлечены в 2007 году к дисциплинарной ответственности. Причиной этого стала их юридическая неграмотность, которая привела к отмене вынесенных милиционерами постановлений контролирующими органами.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовал начальник горотдела милиции Ривного Виталий ЧУБАЕВСКИЙ на заседании Ривненского горисполкома. По его словам, в милиции осталась в настоящее время молодежь, которая “по окончании юридических учебных заведений еще плохо знает законодательство”.
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