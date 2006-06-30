Певицу Жасмин зверски избивали два дня подряд

Во вторник вечером в одну из больниц Москвы с многочисленными травмами и ушибами была доставлена певица Жасмин. Как стало известно, у Жасмин серьезные повреждения лица, на теле многочисленные ушибы.

Врачи выявили у певицы состояние после закрытой черепно-мозговой травмы: сотрясение головного мозга, перелом спинки носа, множественные ссадины и ушибы, гематомы, астенический синдром.

По словам врачей, певица в глубоком психологическом шоке. Никого, кроме врачей и близких родственников, Жасмин к себе не пускает, сообщает "Комсомольская правда".

По сведениям газеты "Жизнь", медикам певица сообщила, что ее избивали два дня подряд.

Врачи "скорой", приехавшие на вызов в элитный поселок Жуковка, не сразу узнали в своей пациентке известную певицу. Ее лицо опухло от побоев, под левым глазом был огромных размеров синяк. Певица едва могла говорить, жаловалась на сильное головокружение и тошноту.

Оказав певице первую помощь, медики отправили телефонограмму в милицию. Судя по характеру травм, они могут иметь криминальное происхождение.

Первичное обследование в клинике показало, что у певицы черепно-мозговая травма и связанное с этим нарушение координации движений. Но самое страшное, что может быть для звезды - подозрение на перелом костей носа.

Для определения точного диагноза Жасмин назначили консультацию у лор-врача и офтальмолога, сделали магнитно-резонансную томографию головы и электроэнцефалограмму. Она жаловалась на трудности с дыханием, боли в голове. После осмотра врачи направили певицу в неврологическое отделение элитной клиники, где ей выделили отдельную VIP-палату с кожаными креслами, телевизором, холодильником и душевой комнатой.

Узнав о том, что Жасмин в больнице, туда немедленно приехал ее отец. Целый день он провел рядом с дочерью, морально поддерживая ее во время всех процедур. Несмотря на сильнейшие гематомы на лице и общую слабость, певица старается держаться. Синяки и кровоподтеки она скрывает за большими черными очками.

Пресс-служба певицы комментировать данную ситуацию категорически отказывается. Известно, что на ближайшее время администрация певицы отменила ряд телевизионных съемок и гастролей.

Уголовное дело пока не возбуждено. Милиция проводит проверку по факту насильственных действий в отношении Жасмин.

newsru