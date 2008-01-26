Прокуратура не нашла самоубийц в донецкой колонии
Только жалобы на медобслуживание...
Прокуратура Донецкой области отрицает факт попытки совершения группового самоубийства заключенными одной из исправительных колоний области. “В ходе проверки фактов суицида либо попыток самоубийства выявлено не было”, - говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры, пишет Остров.
«В результате опроса заключенных работниками прокуратуры были получены жалобы на неудовлетворительное медицинское обслуживание и санитарное состояние некоторых помещений межобластной больницы для лиц, отбывающих наказание.
Никаких иных жалоб со стороны осужденных по вопросам материально-технического обеспечения, режимных требований и нарушения Конституционных прав со стороны администрации ИТК № 124 не поступало».
24 января 2008 года в сети Интернет появилась информация о том, что в межобластной больнице на территории Донецкой исправительной колонии № 124 была совершена попытка группового самоубийства заключенных.
25 января 2008 года прокуратурой Донецкой области была организована проверка данной информации.