Прокуратура не нашла самоубийц в донецкой колонии

Прокуратура Донецкой области отрицает факт попытки совершения группового самоубийства заключенными одной из исправительных колоний области. “В ходе проверки фактов суицида либо попыток самоубийства выявлено не было”, - говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры, пишет Остров.

«В результате опроса заключенных работниками прокуратуры были получены жалобы на неудовлетворительное медицинское обслуживание и санитарное состояние некоторых помещений межобластной больницы для лиц, отбывающих наказание.

Никаких иных жалоб со стороны осужденных по вопросам материально-технического обеспечения, режимных требований и нарушения Конституционных прав со стороны администрации ИТК № 124 не поступало».

24 января 2008 года в сети Интернет появилась информация о том, что в межобластной больнице на территории Донецкой исправительной колонии № 124 была совершена попытка группового самоубийства заключенных.

25 января 2008 года прокуратурой Донецкой области была организована проверка данной информации.