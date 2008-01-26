Милиционер выстрелил в своего коллегу и наложил на себя руки

В Житомирской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту неосторожного убийства милиционером своего коллеги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, "прокуратура Бердичева 25 января по материалам доследственной проверки возбудила уголовное дело по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства неосторожного убийства выяснит следствие».

По словам заместителя прокурора области Владимира КОБЕРНЮКА, 24 января поздно вечером в помещении Бердичевского межрайонного суда милиционер специальной роты судебной милиции «Грифон» в результате неосторожного обращения с табельным оружием осуществил выстрел, попав в младшего сержанта милиции, который не находился в то время на дежурстве.

При этом В.КОБЕРНЮК уточнил, что упомянутый работник правоохранительных органов выстрелил в коллегу, находясь на службе по охране помещения суда.

По словам В.КОБЕРНЮКА, младший сержант милиции получил огнестрельное ранение в район сердца. Ранение оказалось тяжелым, милиционер умер во время перевозки его автомобилем «скорой помощи» в больницу.

"Очевидно, будучи шокированным от такой трагической развязки события, через несколько минут после трагедии милиционер, который неосторожно выстрелил в коллегу, наложил на себя руки, выстрелив из табельного пистолета себе в висок, от чего умер на месте", - сказал заместитель прокурора области.