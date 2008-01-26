На Прикарпатье почтили память известного барда Тризубого Стаса

На Прикарпаттье почтили память барда, поэта, музыканта и художника Тризубого Стаса (Станислава Щербатых).

Как сообщили УНИАН в Главном управлении туризма и культуры облгосадминистрации, сегодня в церкви Святого Дмитрия в Ивано-Франковске состоялась Святая литургия и поминальная панихида в честь известного барда, который был более известен под сценическим псевдонимом Тризубый Стас, полученным благодаря группе “Гроно”. В панихиде приняла участие семья ЩЕРБАТЫХ, друзья, представители облгосадминистрации, общественных организаций, жители города. Святую литургию отправил отец Борис ГОБИР.

Справка УНИАН. С.Щербатых родился на Алтае (Россия), но прожил в Ивано-Франковске 47 лет. Долгое время сотрудничал с популярным театром песни «Не журись!” (Львов). В последние годы жил с семьей в Киеве.

Тризубый Стас является автором иронически-фантастического романа “Ничейная земля”. В конце жизни издал сборник песен “Я возвращаюсь” из 4-х компакт-дисков. На первом диске собраны песни, созданные накануне “Червоной Руты-1989” (“Полный абзац”, “Демократизация”, “Ангола”).

Умер С.Щербатых 29 января 2007 года в возрасте 59 лет. Похоронен в Ивано-Франковске.