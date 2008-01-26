Милиция бросает все силы на охрану ”компенсационной” налички

Работники милиции приняли дополнительные меры по обеспечению надежной охраны наличности во время ее перевозки, доставки и хранения в период проведения регистрации вкладчиков и выплат средств граждан, сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины.

С целью наиболее эффективного выполнения задач по обеспечению сохранения денежных средств, недопущения противоправных действий, а также надлежащей координации действий между структурными подразделениями МВД, региональными представительствами Ощадбанка и УГППС «Укрпочта» Министерством внутренних дел было направлено на места соответствующее указание. На сегодняшний день во всех регионах уже проведены беседы работников органов внутренних дел с представителями «Укрпочты», в ходе которых согласованы объемы нужного взаимодействия, проведен обмен необходимой информацией, очерчен общий план действий по недопущению противоправных посягательств во время выдачи населению компенсационных выплат.

В ходе выполнения поставленных МВД задач, работниками милиции изучено состояние охраны объектов УГППС «Укрпочта», мест хранения ценностей в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Украины. Особое внимание уделено объектам, расположенным в сельской местности, а также тем, которые не охраняются.

Также внесены коррективы в план комплексного использования сил и средств по приближению нарядов милиции к маршрутам движения почтальонов и объектов, где проводится регистрация вкладчиков и осуществляется выплата средств гражданам по вкладам.

На время выдачи вкладов при необходимости будет обеспечено сопровождение почтовых работников, которые будут осуществлять доставку населению денежных средств, нарядами милиции, военнослужащими частей внутренних войск, общественностью.