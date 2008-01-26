Нафтогаз обвиняет Укргаз-Энерго и РосУкрЭнерго в энергетическом шантаже

«Нафтогаз Украины» требует от представителей СП «Укргаз-Энерго» и ЗАО «РосУкрЭнерго» прекращения политизации и нагнетания социальной напряженности вокруг переговорного процесса о поставках газа в Украину.

Как сказано в сообщении, переданном агентству УНИАН пресс-центром НАК «Нафтогаз Украины», несмотря на тот факт, что «Нафтогаз Украины», ОАО “Газпром”, АГ “РосУкрЭнерго” и СП “Укргаз-Энерго” находятся в переговорном процессе об урегулировании спорных вопросов, “представители СП, которое на сегодняшний день может выступать только в качестве посредника при закупке всего 5 млрд. кубометров импортированного газа для украинских потребителей, продолжают выходить с провокационными заявлениями”.

Компания расценивает такие заявления как “энергетический шантаж с целью дискредитации политики Украины в нефтегазовом секторе”.

В то же время, заявляет «Нафтогаз Украины», «СП «Укргаз-Энерго», которое в прошлом году выступало единственным поставщиком импортируемого газа в Украину, чрезвычайно осложнило процедуру поставок газа потребителям Украины в ноябре-декабре 2007 года, что может полностью дестабилизировать ситуацию на газовом рынке Украине и нанести вред бесперебойному транзиту российского газа в Западную Европу».

Таким образом, говорится в сообщении, “де-факто, ответственность за бесперебойные и безаварийные поставки газа потребителям Украины и Западной Европы на сегодняшний день находится исключительно в компетенции НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних предприятий”.

НАК «Нафтогаз Украины» считает, что любое публичное обвинение одной из сторон переговорного процесса до его окончания является нарушением деловой этики и наносит вред репутации как НАК «Нафтогаз Украины», так и Украине, как государству в целом.

Компания призывает всех участников переговоров соблюдать принципы толерантности и воздержаться от любых комментариев до завершения переговорного процесса.

Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины», компания по состоянию на 25 января, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров №57-р от 09.01.08 “Об утверждении прогнозного баланса поступления и распределения природного газа на 2008 год», осуществила все необходимые процедуры для формирования баланса природного газа на январь 2008 года.

В сообщении отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» в течение января предоставила СП «Укргаз-Энерго» и ОАО «Укрнафта» договоры о закупке природного газа для дальнейших снабжения потребителей Украины.

В соответствии с Законом “О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства”, компания также подала заявку в Тендерную комиссию о проведении процедуры закупки природного газа у одного участника, то есть “Укргаз-Энерго”.

В то же время СП ЗАО “Укргаз-Энерго” опровергло заявление «Нафтогаза Украины» о предоставлении договоров на поставки газа в январе 2008 года.

По словам члена наблюдательного совета “Укргаз-Энерго” Андрея ГАЛУЩАКА, «по состоянию на 25 января “Укргаз-Энерго” не получило не то что договоров, но даже не поступило предложений о начале договорного процесса».

При этом А.ГАЛУЩАК добавил, что относительно поставок газа в январе «Нафтогаз Украины» в соответствии с Законом «О закупке товаров, работ, услуг за государственные средства» должен применить процедуры, которые предусмотрены данным законом. В соответствии со ст.14 данного закона основной процедурой являются открытые тендерные процедуры или редукцион. «Любые другие процедуры вызывают обеспокоенность общественности о возможном использовании коррупционных схем», - добавил А.ГАЛУЩАК.

Также он отметил, что «поскольку нет этого, мы призываем «Нафтогаз Украины» использовать те процедуры, которые определены основными».

«На сегодняшний день ответа на этот вопрос нет. На сегодняшний день правовых вопросов о поставках газа в рамках договоров нет, поскольку нет самих договоров», - сказал А.ГАЛУЩАК.