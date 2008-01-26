Завтра в Украине ожидается мокрый снег, метели, гололедица

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Мокрый снег, метели (в южной части, а днем и на Закарпатье мокрый снег с дождем). На дорогах местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается западный, северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с, в западных областях, днем и в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с. Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла, днем в южной части и на Закарпатье 2-7° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

28-29 января - облачно с прояснениями. Небольшой снег и мокрый снег (28 января в восточной части умеренный), метели; лишь 29 января в западной половине без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, 28 января в Украине, 29 января в южной части порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат и побережье морей местами до 24 м/с. Температура ночью 3-9° мороза, в Карпатах до 12°, днем 0-5° мороза, 28 января в западной половине от 3° мороза до 2° тепла; 29 января в восточной половине ночью 7-13° мороза, днем 3-8° мороза.

30-31 января - без существенных осадков. Температура ночью в восточной половине 5-10° мороза, 30 января до 13°, на остальной территории 2-8° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла, в западных областях к 5° тепла, 30 января на Левобережье 1-6° мороза.

В Киеве и области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, мокрый снег, метели, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-20 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

28-29 января - облачно с прояснениями. 28 января небольшой снег, мокрый снег, метели; температура ночью в Киеве 2-4° мороза, по области - 2-7° морозу, днем от в столице 0-2° мороза, по области – от 3° мороза до 2° тепла; ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

29 января - без существенных осадков; температура в столице ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза, по области - 4-9° мороза, днем 0-5° мороза; ветер северный, 7-12 м/с, порывистый. На дорогах гололедица.

30-31 января - без существенных осадков. Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза, в Киевской области ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.