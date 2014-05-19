В Украине до 21 мая дожди прекратятся и начнется 30-градусная жара - Гидрометцентр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, Балканский циклон, который принес дожди и выход рек из берегов на западе Украины, постепенно теряет свою силу и к 21 мая осадки постепенно прекратятся.Читайте такжеИз-за непогоды в Украине обесточены 127 населенных пунктов - ГСЧС

Уже с 22 мая на территорию Украины придет антициклон с северо-востока, который принесет сухую погоду и повышение температуры воздуха. В период по 25 мая возможны только кратковременные дожди и грозы, а дневная температура по Украине достигнет 24-30 градусов тепла. При этом на востоке Украины немного захолодает. Там уже не будет наблюдаться такая жара, как в предыдущие дни - до 35 градусов, отметил Прокопенко.

Кроме того, Прокопенко сообщил, что в конце мая Гидрометцентр прогнозирует повышение уровня воды в реке Дунай на украинской территории до опасно высокого уровня. Однако более точную информацию по поводу уровня воды в Дунае метеорологи будут знать немного позднее, добавил он.