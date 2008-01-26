РосУкрЭнерго обвиняет Нафтогаз в срыве переговоров

Компания "РосУкрЭнерго", являющаяся эксклюзивным поставщиком импортного газа в Украину, обвиняет представителей Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" в срыве переговоров о погашении задолженности в размере почти $600 за поставляемый НАКу газ. Об этом сообщил представитель "РосУкрЭнерго" Андрей Кнутов.

Как передает "Reuters", в пятницу в киевском представительстве "РосУкрЭнерго" при участии представителей российской газовой монополии "Газпром" состоялись переговоры между "РосУкрЭнерго", совместным предприятием "УкрГаз-Энерго" и "Нафтогазом" относительно урегулирования проблемных вопросов в газовой сфере. По словам А.Кнутова, переговоры были сорваны по вине исполняющего обязанности первого заместителя председателя НАКа Игоря Диденко, который отказался от обсуждения вопросов по сути и покинул переговоры вскоре после их начала.

По данным "РосУкрЭнерго", просроченная задолженность "Нафтогаза" перед компанией составляет $598 млн., а объем российского газа, поступившего в Украину, составил более 1,2 млрд. кубометров.

ЛІГАБізнесІнформ