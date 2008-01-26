О водителях в приграничной очереди заботится уже МЧС

На Волыни спасатели МЧС обеспечивают горячей едой водителей грузовиков, которые в длинной очереди ожидают пересечения украинско-польской границы на таможенном переходе «Ягодин, – Дорогусск».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в связи со сложной ситуацией, которая сложилась с пропуском техники на государственной границе Украины с Республикой Польша, в частности, в Волынской области, на таможенном переходе “Ягодин – Дорогусск” бойцы Ковельского гарнизона Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций откликнулись на просьбу Ассоциации международных перевозчиков Украины, и, начиная с обеденной времени 25 января, подвозят питание к границе.

Завтраки, обеды и ужины за средства Ассоциации готовятся в одном из заведений общественного питания в Ковеле.

Еда в полевых кухнях МЧС отправляется на границу, где разогревается и в одноразовой посуде раздается спасателями водителям из несколькокилометровой очереди.