В Украине остаются обесточенными из-за ненастья 56 населенных пунктов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по состоянию на 7 час. 19 мая без электроснабжения 29 н.п. в Полтавской области, 20 н.п. – в Черниговской, по 3 н.п. в Киевской и Днепропетровской, а также 1 н.п. - во Львовской.