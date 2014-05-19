В Украине остаются обесточенными из-за ненастья 56 населенных пунктов
09:09, 19 мая 2014Общество
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В Украине остаются обесточенными из-за ненастья 56 населенных пунктов в пяти областях.
Ненастье обесточило десятки населенных пунктов / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, по состоянию на 7 час. 19 мая без электроснабжения 29 н.п. в Полтавской области, 20 н.п. – в Черниговской, по 3 н.п. в Киевской и Днепропетровской, а также 1 н.п. - во Львовской.
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