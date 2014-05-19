Ультрас более десяти клубов провели мега пирошоу в поддержку единства Украины

"Ультрас "Динамо", "Карпат", "Ворсклы", "Черноморца", "Зари", "Металлиста", "Таврии", "Оболони", ЦСКА, "Нафкома", "Десны" и, пожалуй, еще нескольких клубов зажгли пиро в знак единой и неделимой Украины", - пишут ультрас в соцсети.

Весь мост запылал красным пламенем, а над Днепром звучало "Путин - х*йло", передает ТСН.

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Ультрас также устроили патриотическую перекличку "Слава Украине! Героям слава!" и "Вива, вива, Украина!".

Напомним, 18-го мая в Киеве состоялось сразу три матча Премьер-лиги "Динамо" - "Заря" (3:1), "Металлист" - "Ворскла" (1:0) и "Черноморец" - "Карпаты" (0:0).