Идет конкурс «Семь природных чудес Украины»

В Тернополе представили четыре объекта, которые область подает на конкурс «Семь природных чудес Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на презентации заместитель председателя Тернопольской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Анатолий ВЫХРУЩ.

По его словам, Тернопольщина предложила в семерку природных чудес Днестровский каньон, пещеры Тернопольщины, заповедники Медоборы и Кременецкие горы.

«Мы убеждены что один из первых двух объектов обязательно войдет в семерку. Иначе будем считать, что в Киеве сидят непрофессионалы. Возможно, жестко я сказал, но мы знаем, что вообще есть в Украине и это будет чудо, если каньон или пещеры не попадут во всеукраинские чудеса», – сказал А.ВЫХРУЩ.

В свою очередь начальник областного управления туризма Михаил ЛИСЕВИЧ отметил, что лучшие шансы имеет Днестровский каньон, на сплав по которому приезжает немало туристов. По его мнению, за этот объект также будут голосовать жители сразу четырех областей, через которые он проходит. Самая «живописная часть каньона – 250 км – походит через нашу область, поэтому, думаю, жители области активно будут поддерживать этот объект», – сказал М.ЛИСЕВИЧ.

По его словам, на конкурс от области хотели предложить сразу несколько пещер, в частности «Оптимистичную» – самую длинную пещеру в Украине, протяженность лабиринтов которой – свыше 200 км. Однако в конечном итоге решили все пещеры подать как один объект.

Заповедники Медоборы и Кременецкие горы, по мнению М.ЛИСЕВИЧА, заслуживают внимания своей редкой флорой и фауной. Всего в них есть 45 видов уникальных растений и 15 видов животных, которые занесены в Красную книгу.

Как сообщили на презентации, в случае включения одного из предложенных объектов в «Семь природных чудес Украины», Тернопольская область получит бесплатную информационную поддержку этого объекта на государственном уровне. Также, по данным М.ЛИСЕВИЧА, будут выделяться государственные и грантовые средства на благоустройство этих объектов. Начальник областного управления туризма также отметил, что после такого промоушена эти объекты станут более привлекательными и для инвесторов.

Кроме представления своих природных объектов Тернопольская область, по словам А.ВЫХРУЩА, будет инициировать проведение всеукраинского конкурса на определение семерки духовных центров Украины.

«Всех больше тянет к природе. Это хорошо, но не нужно забывать и о духовности. У нас в области есть очень много намоленных храмов, есть Почаев, Зарваницп. И это все тоже нужно популяризировать», – сказал он.

Справка УНИАН. Целью проекта «Семь природных чудес Украины» является пропаганда уникального природного мира Украины и привлечения внимания к объектам, имеющим перспективу стать интересными не только для украинских, но и для зарубежных туристов.

В конкурсе будут принимать участие геологические объекты, озера, реки, естественные массивы и др.

По условиям акции, до 1 февраля 2008 года состоится определение 100 номинантов. 7 февраля эти 100 объектов будут обнародованы. 7 июля 2008 года начнется интернет-голосование на официальном сайте, а определение победителей акции состоится 21 августа.