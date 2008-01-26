На Львовище совершено 52 умышленных убийства за год

В прошлом году во Львовской области было совершено 52 преднамеренных убийства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

За 12 месяцев 2007 года по результатам проверок соблюдения законов по защите прав и свобод граждан и интересов государства прокуроры Львовской области возбудили 676 уголовных дел, из которых 486 – направлены в суд. Удовлетворено свыше 3 тыс. 193 прокурорских протестов на незаконные акты и действия должностных лиц разного уровня.

На устранение нарушений прокуроры внесли 6 тыс. 407 представлений и предписаний. По результатам рассмотрения этих документов к различным видам ответственности привлечено 6 тыс. 861 должностное лицо, возмещено почти 159 млн. грн. ущерба.

Следственные органы прокуратуры Львовской области в 2007 году направили в суд 859 уголовных дел, из них 52 уголовных дела по фактам совершения преднамеренных убийств, 310 уголовных дел по фактам злоупотреблений и превышения служебных полномочий, 52 уголовных дела - по преступлениям с признаками коррупционных деяний, 51 - по фактам взяточничества. В то же время благодаря профессиональной деятельности следователей прокуратуры удалось возместить свыше 4 млн. 767 тыс. грн. нанесенного преступлениями ущерба.

Кроме того, в прошлом году прокурорами было отменено 495 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с одновременным его возбуждением, а, следовательно, именно благодаря прокурорскому надзору эти преступления не были сокрыты и по ним открыто производлство с целью выявления преступников и привлечения их к ответственности.