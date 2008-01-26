Тимошенко: реформа медицины и страхования ”находится в работе”

Президент Научно-производственного онкологического и кардиологического центра "Макс-Велл" Кеннет АЛИБЕК презентовал премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО проект компании "Макс-Велл" по организации доступной медицины и увеличению продолжительности жизни украинцев.

Как сообщили УНІАН в пресс-службе компании, презентация состоялась 24 января во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО с отечественными и иностранными инвесторами.

Также президент "Макс-Велл" обсудил с Ю.ТИМОШЕНКО планы правительства по обеспечению лекарствами тех жителей Украины, которые не имеют средств для приобретения медицинских препаратов, и реализации программы предоставления льгот по медицинскому страхованию для обычных граждан. К.АЛИБЕК подчеркнул, что необходима принципиальная реформа медицинской сферы в Украине, направленная на малообеспеченные слои населения, нуждающиеся в медицинской помощи и лекарственных препаратах.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что реформа украинской медицины и страхования в данный момент находится в работе, и для ее реализации будут привлечены лучшие украинские и зарубежные специалисты.

Президент "Макс-Велл" публично заявил о готовности компании принять участие в разработке данной реформы и соответствующего законодательства.

В личной беседе К.АЛИБЕКА с Ю.ТИМОШЕНКО была достигнута договоренность о встрече президента "Макс-Велл" с министром финансов Виктором ПИНЗЕНЫКОМ уже на следующей неделе для реализации поставленных целей.

На встрече с инвесторами присутствовали также и представители посольства США в Украине, которые заверили доктора АЛИБЕКА в своей поддержке и помощи.