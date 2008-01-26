Центры евроатлантической интеграции должны действовать в регионах

В Житомирской области откроют региональный учебно-научный центр (РУНЦ) евроатлантической интеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Игорь ОРЛОВ после встречи с директором Института трансформации общества Олегом СОСКИНЫМ.

«Во время встречи обсуждался вопрос создания Житомирского регионального учебно-научного центра евроатлантической интеграции Украины (проект реализуется при поддержке Посольства Королевства Норвегия в Украине совместно с Житомирским государственным университетом имени Ивана Франко, Общественной лигой Украина-НАТО и Национальным центром по вопросам евроатлантической интеграции)", - сказал И.ОРЛОВ.

По его словам, в рамках проекта, в частности, предусмотрено провести тренинг для активистов учебно-научного центра с привлечением консультанта из одной из Балтийских стран и презентацию регионального центра и круглого стола с целью определения механизмов привлечения общественности к совместной работе.

При этом И.ОРЛОВ уточнил, что отделение учебно-научного центра евроатлантической интеграции Украины планируется также открыть во всех городах и поселках области.

Кроме того, по словам И.ОРЛОВА, достигнута договоренность о содействии облгосадминистрации в создании и деятельности отмеченного центра.