Из-за непогоды в Украине обесточены 127 населенных пунктов - ГСЧС

"17 мая аварийными бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение 55 населенных пунктов в пяти областях, а именно: в Киевской - 34 н.п., Львовской - 4 н.п., Житомирской - 3 н.п., Черниговской - 4 н.п., и Черкасской - 10 н.п., которые были обесточены в ночь с 16 на 17 мая в результате сложных погодных условий", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.Читайте такжеИз-за грозовых дождей обесточено 75 населенных пунктов в 5 областях Украины

18 мая из-за грозовых дождей в ночь с 17 на 18 мая произошли новые обесточивания 127 населенных пунктов в 4 областях. В Черниговской области остались без электроснабжения 72 населенных пункта, в Киевской - 38, Львовской - 10 и Черкасской - 7 населенных пунктов.