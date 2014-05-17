На Львовщине из подтопленных территорий эвакуировано почти 800 человек

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Львовской области.

В ходе проведенных работ по ликвидации подтоплений бойцы спецподразделений ГСЧС на протяжении 15-17 мая откачали воду из 57 подвалов, 115 приусадебных участков, 4 колодцев; убрали 26 сваленных деревьев; отбуксировали 3 автомобиля. Также проводятся работы по укреплению трех дамб – Старосамборской, Самборской и Городокской.

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К работам по ликвидации последствий стихийного бедствия 16 мая было привлечено 767 человек и 171 единица спецтехники, 8 лодок.

Как отмечается в сообщении, за последние дни уровень воды в реках бассейнов Сяна, Днестра, Западного Буга на западе Украины повысился до полутора-двух метров после сильных дождей. В отдельных местах вода в реках поднялась до двух с половиной метров, затопив населенные пункты и угодья. Самая сложная ситуация сложилась в Дрогобычском, Сколевском, Старосамборском и Самборском районах Львовской области.