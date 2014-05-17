Из-за грозовых дождей обесточено 75 населенных пунктов в 5 областях Украины

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в частности этой ночью обесточено: в Киевской области - 49 населенных пунктов, в Черкасской области – 10 н.п., во Львовской – 9 н.п., в Черниговской – 4 н.п. и в Житомирской – 3 н.п.

При этом, накануне, 16 мая, было возобновлено электроснабжение 172 населенных пунктов, которые были обесточены из-за ненастья в ночь на 16 мая.

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Над возобновлением электроснабжения работают аварийные бригады облэнерго.