Нафтогаз пытается договориться с Газпромом, УкрГаз-Энерго и РосУкрЭнерго

ОАО «Газпром» (Россия), НАК «Нафтогаз Украины» (Украина), ЗАО УкрГаз-Энерго (Украина) и «РосУкрЭнерго» (Швейцария) проводят в Киеве в украинском представительстве «РосУкрЭнерго» переговоры о поставках газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор «РосУкрЭнерго» Дмитрий ГЛЕБКО сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, основные темы переговоров - это вопросы бесперебойной поставки газа потребителям Украины в текущем году, о выполнении обязательств НАК «Нафтогаз Украины» по транзиту российского газа через территорию Украины европейским потребителям и о погашении накопившейся задолженности «Нафтогаза Украины» и «УкрГаз-Энерго» за потребленный газ.

По словам Д.ГЛЕБКО, представитель «Нафтогаза Украины» (исполняющий обязанности заместителя председателя правления компании Игорь ДИДЕНКО – УНИАН) «занял достаточно неконструктивную позицию и отказался фактически от решения поставленных вопросов, и спустя 20-30 минут покинул заседание».

«Мы очень обеспокоены данной ситуацией, поскольку основной наш приоритет - это бесперебойные поставки газа потребителям Украины, особенно в зимний период, что вынуждает нас закупать дополнительные объемы российского газа», - сказал Д.ГЛЕБКО.

Неконструктивность позиции руководства «Нафтогаза» подтвердил и председатель правления ЗАО «УкрГаз-Энерго” Игорь ВОРОНИН. «К сожалению, переговоры между “Газпромом”, “Нафтогазом Украины”, “УкрГаз-Энерго” и “РосУкрЭнерго” сорваны по вине неконструктивной позиции “Нафтогаза Украины», - сказал он.

Сам И.ДИДЕНКО отказался комментировать журналистам ход переговоров.