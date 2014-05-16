На сегодняшний день из Крыма выехали 4313 семей
11:07, 16 мая 2014Общество
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Министр социальной политики Украины Людмила Денисова отмечает, что на сегодняшний день из оккупированного Крыма неорганизованно выехали, кроме семей военнослужащих, 8 тысяч 558 человек — 4313 семей.
На сьогодні з Криму виїхало 4313 родин/ Фото:УНІАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Денисова сказала во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
В то же время министр напомнила, что 16 марта в Крыму состоялся так называемый “референдум”, и с 17 марта Крым не может получать средства ни через банковскую систему, ни через систему казначейского обслуживания или же через почтовые отделения.Читайте такжеБеженцы из Крыма проведут съезд в Киеве
Денисова подчеркнула, что в Крыму и Севастополе проживают 2 млн 100 чел., которые находятся под защитой Украины.
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