Перекрытие воды в Днепре на Смоленщине обернется для россиян бедой - ученые
01:47, 16 мая 2014Общество
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От перекрытия воды в Днепре на территории Смоленской области для Украины беды не будет.
Перекрытие воды в Днепре на Смоленщине обернется для россиян бедой / dr.stephan-kondyra.org.ua
В этом уверены украинские ученые, сообщает ТСН.
Ведь вода в украинские водохранилища приходит из многих притоков главной артерии.
В первую очередь, от таких действий пострадает Беларусь, в долгосрочной перспективе - Смоленская область, а впоследствии законы природы все равно возьмут верх и вода Днепра вернется в Украину в любом случае.
"Это, собственно, для Украины ничем не грозит, а для России грозит большими неприятностями, потому что Смоленская область - это область с избыточной влажностью", - уверяют ученые.
Как ранее сообщалось, возмущенный ограничениями поставки воды в Крым, Жириновский грозится пустить Днепр в обход Украины.
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