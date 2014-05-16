Перекрытие воды в Днепре на Смоленщине обернется для россиян бедой - ученые

В этом уверены украинские ученые, сообщает ТСН.

Ведь вода в украинские водохранилища приходит из многих притоков главной артерии.

В первую очередь, от таких действий пострадает Беларусь, в долгосрочной перспективе - Смоленская область, а впоследствии законы природы все равно возьмут верх и вода Днепра вернется в Украину в любом случае.

"Это, собственно, для Украины ничем не грозит, а для России грозит большими неприятностями, потому что Смоленская область - это область с избыточной влажностью", - уверяют ученые.

Как ранее сообщалось, возмущенный ограничениями поставки воды в Крым, Жириновский грозится пустить Днепр в обход Украины.