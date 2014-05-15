В Мариуполе собирают средства для семей пострадавших и погибших милиционеров 9 мая - горУВД



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.

В сообщении отмечается, что трагические события, которые произошли с личным составом милиции Мариуполя, унесли жизни правоохранителей, несколько человек в настоящее время находятся в больнице с различными травмами и ранениями.

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«Чтобы оказать посильную помощь пострадавшим сотрудникам органов внутренних дел и помочь им быстрее восстановиться, каждый желающий может перечислить деньги на специальный счет», - сказано в сообщении. И отмечено, что в обязательном порядке при перечислении средств необходимо указать цель платежа (на оказание материальной помощи пострадавшим сотрудникам Мариупольской милиции и семьям погибших сотрудников).

Средства просят перечислять в Благотворительный фонд «Содействия милиции».

«Личный состав Мариупольского ГУ выражает искренние соболезнования родным и близким погибших»,- заключено в сообщении.