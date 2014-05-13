Погода в Украине начнет постепенно ухудшаться: завтра придут дожди и грозы

В Украине пройдут дожди с грозами, порывистым ветром и похолодает местами до +13 +15 градусов. Вечером в Карпатах возможны очень сильные дожди, сообщает Opogode.ua.

На остальной территории Украины температура воздуха будет высокой, днем ожидается +19 +24 градуса. Существенные осадки маловероятны, лишь на востоке местами пройдет небольшой дождь, возможно с грозами.

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В западной части ожидаются грозовые дожди. Вечером в Карпатах пройдут очень сильные дожди. Температура воздуха ночью +4 +9, днем +15 +20 градусов, местами +13 +15 градусов.

В северных областях без осадков. Температура воздуха ночью +4 +9, днем +15 +21 градусов.

В центральных областях без осадков. Температура воздуха ночью +5 +11, днем +16 +22 градуса.

На востоке местами небольшие дожди, грозы. Температура воздуха ночью +5 +11, днем +15 +20 градусов.

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В южной части без существенных осадков, лишь в отдельных районах пройдут локальные небольшие дожди. Температура воздуха ночью +9 +14, днем +17 +24 градуса.

В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью +7 +9, днем 20-22 градуса тепла.

Ветер ожидается в Украине юго -восточный, 5-12 м/с, в западных областях местами порывы до 15-20 м/с.