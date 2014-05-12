Взрыв дома в Николаеве: один человек погиб, пятеро получили травмы
15:07, 12 мая 2014Общество
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Предварительной причиной взрыва спасатели называют утечку бытового газа.
В результате взрыва в жилом доме в Николаеве один человек погиб
Об этом сообщает Преступности.НЕТ.
В сообщении сказано, что в результате взрыва в жилом доме в Николаеве по адресу улица Лазурная, 40 один человек погиб, еще пятеро пострадало.
Напомним, что три верхних этажа в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме полностью разрушены. Взрыв произошел в третьем подъезде дома, пострадали все ближайшие квартиры. Обломками завалило вход в подъезд.
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