В Кировоградской области на блокпосту задержали пять вооруженных людей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, во время совместной работы правоохранительных органов и общественности, которые вместе обеспечивают охрану общественного порядка на блокпосте при въезде в г. Александрия, сегодня утром удалось обнаружить и задержать вооруженных мужчин.

Указанные лица двигались на нескольких автомобилях в направлении Александрии. Во время личного досмотра у них обнаружено и изъято короткоствольное огнестрельное оружие, армейский штык-нож, правы, пластиковые ленты с зажимами и новые сим-карты с мобильных телефонов. Вышеуказанные лица между собой связаны, согласно переговоров по радиоволнам рации.

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Кроме того, у них изъято удостоверение работника прокуратуры неустановленного образца - «Прокуратура Украины» - общественные наблюдатели.

В связи с этим работники прокуратуры призывают жителей городов и области быть бдительными и внимательными. Не поддаваться ни на какие провокации, а в случае выявления подобных фактов безотлагательно сообщать в правоохранительные органы.