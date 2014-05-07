Зрители свистом и криками "Фу" отреагировали на выход России в финал Евровидения
09:21, 07 мая 2014Общество
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Зрители в зале Евровидения-2014 освистали новость о выходе России в финал песенного конкурса.
Зрители свистом и криками "Фу" отреагировали на выход России в финал Евровидения / eurovision.tv
Объявление всех 10 финалистов, которых выбрали из 16 исполнителей разных стран, зрители встречали громкими аплодисментами и скандированием названия страны.
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Однако, когда ведущие со сцены объявили о том, что следующим финалистом конкурса становится Россия в зале поднялся шум и зал начал кричать "Фу".
Россию на конкурсе Евровидение представляют сестры Толмачевы. Они спели песню "Shine". В подготовке девушек к конкурсу принял участие известный артист Филипп Киркоров.
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