Зрители свистом и криками "Фу" отреагировали на выход России в финал Евровидения

Объявление всех 10 финалистов, которых выбрали из 16 исполнителей разных стран, зрители встречали громкими аплодисментами и скандированием названия страны.

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Однако, когда ведущие со сцены объявили о том, что следующим финалистом конкурса становится Россия в зале поднялся шум и зал начал кричать "Фу".

Россию на конкурсе Евровидение представляют сестры Толмачевы. Они спели песню "Shine". В подготовке девушек к конкурсу принял участие известный артист Филипп Киркоров.