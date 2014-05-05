В Дзержинске Донецкой области произошла перестрелка: 1 человек погиб, 10 ранены

В результате 1 участник конфликта погиб, 10 человек получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу, сообщает отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

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Этот факт зарегистрирован в журнал учета. Устанавливаются обстоятельства происшествия, ее участники, решается вопрос о правовой квалификации содеянного.

Как пояснил частный предприниматель, на которого было совершено нападение, вооруженные автоматическим оружием люди пришли к нему домой с целью вымогательства денежных средств.