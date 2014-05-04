Филарет призывает РФ не провоцировать новое кровопролитие в Украине

Об этом говорится в заявлении патриарха Филарета по поводу эскалации насилия в Украине, текст которого передан УНИАН.

«Последние трагические события в Украине никого не могут оставить безразличным. В результате вооруженного противостояния вновь льется кровь, гибнут люди. Против нашей страны продолжается необъявленная война», - подчеркнул предстоятель УПЦ КП.

«Трагедия произошла в Одессе, когда вооруженные лица напали на шествие за единство Украины, убили нескольких его участников, чем спровоцировали реакцию сопротивления. В результате столкновения в доме профсоюзов произошел пожар, в котором погибли десятки людей. Перед этим антиукраинские активисты в Донецке совершили нападение на мирное мероприятие сторонников единства Украины, участники которого были подвержены избиению. В течение нескольких недель город Славянск Донецкой области фактически захвачен террористами, которые берут в плен заложников, пытают и по-зверски убивают людей. Вооруженные лица также захватили ряд зданий органов государственной власти и местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях», - подчеркивается в заявлении.Читайте такжеДонецкая епархиия УПЦ МП призывает граждан искать компромисс и решать проблемы мирным путем

Как подчеркнул патриарх, каждый гражданин имеет право мирно, без оружия выражать свои политические убеждения, но любые посягательства на конституционный строй, единство, территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины является не политической деятельностью, а преступлением, которое должно останавливаться и караться по закону.

«Последнее я хочу особо подчеркнуть – какими бы ни были явными и опасными преступления, они должны останавливаться и караться в соответствии с законом. При любых обстоятельствах совершение самосуда является недопустимым, что подтверждает и Божий Закон, и человеческий», - говорится в заявлении.

По словам патриарха Филарета, многочисленные неопровержимые доказательства, на которые также опирается в своих выводах и международное содружество, подтверждают, что за этой вспышкой насилия и террористическими акциями стоят специальные службы Российской Федерации, ответственность за действия которых лежит на политическом руководстве России и лично ее президенте.

«Служащие российских специальных подразделений, завербованные ими агенты среди украинских граждан, наемники из России делают все для того, чтобы раздувать противостояние, делать провокации, приумножать жертв», - констатировал глава УПЦ КП, добавив, что их целью является разрушение украинской государственности, создание повода для открытого вооруженного вторжения России на территорию Украины и оккупации наших земель.Читайте такжеПапа Римский в пасхальной проповеди попросил Иисуса Христа помочь в реализации инициативы по примирению в Украине

Кроме того, отметил патриарх, контролируемые российской властью СМИ продолжают небывалую по своему размаху кампанию лжи, которая также является составной частью необъявленной войны против Украины. «Участникам этой кампании следует помнить, что сознательное приумножение неправды является служением сатане», - подчеркнул глава УПЦ КП.

При этом он отметил, что, «делая зло, российская власть пытается скрыть правду – так же, как это делалось во время оккупации Крыма, когда эта же власть отказывалась признавать российскую принадлежность оккупационных войск. Но от Бога не скрыть правды – Он все видит и каждому воздаст согласно по заслуженному».

«Поэтому от имени Церкви еще раз призываю руководство России и его подчиненных и соратников в Украине одуматься, остановиться, не приумножать грехи, не провоцировать новое кровопролитие, не накликать на себя еще больше гнев Божий», - подчеркнул патриарх Филарет.

По его словам, «каждый, кто отдает преступные приказы на раздувание в Украине гражданского противостояния и сепаратизма, на вооруженный захват государственных помещений, на совершение провокаций, на кровопролитие и убийства, каждый, кто финансирует эти действия, кто им способствует или принимает в них участие, кто препятствует пресечению таких преступлений – делает грех братоубийцы, грех Каина, за который рано или поздно ответит перед Богом».

При этом глава УПЦ КП выразил убеждение в необходимости широкого общественного диалога, объединения усилий в развитии лучшей Украины.

«Но конституционный строй, единство, территориальная целостность, неприкосновенность границ Украины является аксиомами, которые никто не имеет права ставить под сомнение, независимо от политических убеждений. В этих вопросах определяющей может быть воля лишь всего народа Украины, а не отдельных партий, групп или жителей определенных территорий», - подчеркивается в заявлении.