Донецкая епархиия УПЦ МП призывает граждан искать компромисс и решать проблемы мирным путем

Об этом в комментарии УНИАН рассказал протоиерей, пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ Московского патриархата, руководитель отдела информационно-просветительской деятельности Донецкой епархии, настоятель Свято-Игнатьевского храма Георгий Гуляев.

"Украинская православная церковь, и, в частности, Донецкая и Горловская епархии, неоднократно призывали и будут призывать к миру всех, кто в нынешней нестабильной политической ситуации очень эмоционально и специфически проявляет свою гражданскую позицию. Мы уважаем выбор каждого человека, но призываем не нарушать заповедей Божьих, призываем уважать мнение других людей и беречь человеческую жизнь, как тот дар, который все мы получили от Господа", - сказал он.

Отец Георгий подчеркнул, что "ни одна политическая идея не стоит человеческого здоровья. Об этом неоднократно заявляли митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, управляющий Донецкой епархией, а также архиепископ Горловский и Славянский Митрофан, управляющий Горловской епархией. В своих посланиях, в своих обращениях, в своих проповедях они указывают, что все должно решаться мирным путем, путем диалога".

По его словам, в Свято-Успенской святогорской Лавре, в других храмах Донецкой области, непрестанно идут молитвы о мире в Украине. "Мы всем сердцем желаем мира в Украине... В предстоящие дни верующие должны уделить внимание своим семьям, своим детям. Это время, когда можно навести порядок в своем доме. И хочется верить, что это время будет потрачено не во вред душе, а на пользу ей", - подытожил отец Георгий.