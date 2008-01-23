Николай Литвин: граница с Приднестровьем больше не ”черная дыра”

Председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН провел в Одессе межведомственное совещание. Обсуждая актуальные вопросы координации совместных действий по охране государственной границы с руководством военной прокуратуры, СБУ областной милиции, прокуратуры, таможни, Н.ЛИТВИН отметил, что «наиболее сложная ситуация сохраняется на приднестровском сегменте госграницы с Республикой Молдова».

Вместе руководитель Госпрогранслужбы заявил, что этот участок уже не является «черной дырой» для контрабанды оружия и наркотиков. Сейчас, по его мнению, «имеет место, к сожалению, преимущественно «бытовая» контрабанда, что вызвано низким уровнем жизни населения приграничных районов».

В ходе посещения острова Змеиный, Н.ЛИТВИН ознакомился со строительством пограничного поста и работами по благоустройству поселка Белый, административно входящего в состав Одесской области. Председатель Госпогранслужбы Украины заложил в фундамент будущей погранзаставы капсулу с посланием для потомков.