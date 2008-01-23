Минобороны решило перенести Черниговскую РЛС подальше от города

Министерство обороны приняло решение о перемещении радиолокационной станции, по поводу размещения которой в Чернигове протестовали местные жители и руководство города, в удаленное от населенных пунктов место.

Как сообщает официальный веб-портал Черниговского городского совета, по предложению Совета национальной безопасности и обороны Украины, с целью урегулирования конфликта с местным населением, Минобороны приняло решение о перемещении РЛС на территорию бывшего хранилища минеральных и ядовитых сельскохозяйственных химикатов вблизи села Ульяновка Черниговского района.

Как говорится в сообщении, теперь расстояние до ближайшего жилья будет составлять по меньшей мере три километра.

По данным Черниговского горсовета, переезд РЛС на новое место, по предварительным подсчетам, будет стоить государству 1,2 млн. грн., поскольку на отведенной территории необходимо снять полуметровый слой отравленной химикатами почвы и завезти новую землю.

Чтобы не допустить новых недоразумений, работникам Черниговской санэпидемстанции разрешено в любой момент посетить воинскую часть и проконтролировать работу РЛС.

Справка УНИАН. Радиолокационное подразделение в Чернигове было размещено в 2005 году на территории бывшего военного аэродрома на окраине города. Жители жилых домов и владельцы дачных участков, расположенных неподалеку, постоянно высказывали недовольство по поводу соседства с военным объектом. Людей беспокоило, что излучение РЛС вредно влияет на здоровье.

Командование Воздушных сил ВСУ дало указание заменить радиолокационную станцию 19Ж6 на РЛС П-18, мощность электромагнитного излучения которой в несколько раз меньше, однако такое решение не удовлетворило население и руководство Чернигова. Они продолжали требовать размещения опасного объекта подальше от областного центра.