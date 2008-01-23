2007 год был лучшим за 12 лет - для металлургии

2007 год стал для украинской горно-металлургической отрасли наиболее удачным за последние 12 лет. Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал заместитель министра промышленной политики Украины Сергей ГРИЩЕНКО.

По его словам, “прошедший год был, безусловно, лучшим за последние 12 лет работы отрасли. Это касается прежде всего объемов производства основных видов металлургической продукции. Добыча железной руды составила 77,4 млн тонн (106% по отношению к 2006 г.), производство кокса – 20,1 млн тонн (105%), чугуна – 35,6 млн тонн (108%), стали – 42,8 млн тонн (105%), проката общего – 37,9 млн тонн (105%), проката готового – 36,2 млн тонн (105%)», - отметил замминистра.

При этом он отметил, что «возросли не только производственные – «экстенсивные» - показатели, но и такой важный показатель, как инвестиции в обновление и развитие производственных фондов. В прошлом году в расчете на 1 тонну стали инвестиции составили более 31 долл., тогда как ранее они находились на уровне 10-15 долл. и только с 2005 г. превысили 25 долл. Последняя цифра характеризует среднеевропейский уровень».

Полных экономических показателей за год еще нет, но за три квартала рентабельность металлургических предприятий в целом была на уровне 18,09% по сравнению с 14,09% за соответствующий период 2006 года, - добавил С.ГРИЩЕНКО.

Что касается объемов производства металлопродукции в 2008 году, то, по данным замминистра, расчеты Минпромполитики показывают, что производство стали может составить 44,5 млн тонн (рост к 2007 г. - на 3,9%). «Эта цифра вполне обеспечивается поставками необходимых сырьевых ресурсов, при сложившемся уровне импорта железной руды, коксующихся углей и кокса. Но, если ситуация с обеспечением сырьем упростится, то объем производства стали может возрасти до 46 млн тонн. Эта цифра является суммирующей по предварительным заявкам металлургических предприятий», - уточнил замминистра.

Он также подчеркнул, что «текущий год обещает быть напряженным по ряду позиций и прежде всего по железной руде. Ведь мы уже давно является частью общемирового рынка, и прогнозы на 2008 г. по ЖРС здесь неутешительные. Будет, а вернее уже есть, дефицит руды, неизбежно ее подорожание», - сказал он.

По данным С.ГРИЩЕНКО, 2008 году металлурги столкнутся с дефицитом кокса. «По коксу проблема не в мощностях коксохимических предприятий, но в их обеспечении соответствующей шихтой для коксования. Известная ситуация по шахте им.Засядько, возникшие в прошлом году проблемы на российских угледобывающих предприятиях – все это осложняет ситуацию с коксом», - добавил замминистра.