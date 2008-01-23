Обесцененные вклады Сбербанка СССР можно получить дома

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» планирует начать первые выплаты по доставке гражданам Украины компенсации потерь от обесцененных вкладов в учреждениях Сбербанка СССР на следующей неделе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«Предусматривается первые выплаты осуществить на следующей неделе, по мере поступления выплатных документов из Ощадбанка», - отмечается в сообщении.

В «Укрпочте» создана рабочая группа под руководством заместителя гендиректора предприятия Галины НЕЛЕПЫ, которая отработала порядок компенсационных выплат через «Укрпочту» и взаимодействия филиалов предприятия с учреждениями Ощадбанка.

«Для "Укрпочты" предоставление такого вида услуг является обычной работой», - отмечается в сообщении пресс-службы, однако для удобств клиентов и, ожидая большой объем работы, предприятие рассматривает возможность создания при необходимости дополнительных рабочих мест, а также возможность пересмотра режима работы объектов почтовой связи, графиков работы почтальонов.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабмина от 17 января 2008 года №15 «О внесении изменений в п.2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 января 2008 года №1» ("О выплате в 2008 году гражданам Украины компенсации потерь от обесценения денежных сбережений, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР…»), каждый вкладчик Ощадбанка может получить причитающиеся ему компенсации потерь по вкладам в отделении почтовой связи или с доставкой их почтальоном домой.

Средства отделениями «Укрпочты» должны быть доставлены и выплачены заявителям не позднее пяти рабочих дней с даты подачи им заявления в Ощадбанк.

Стоимость услуг «Укрпочты», согласно этому постановлению, оплачиваются Ощадбанком за счет средств госбюджета в пределах 0,5% сумм фактически доставленных и выплаченных «Укрпочтой».