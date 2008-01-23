Порошенко: Украина рискует не там, где все остальные

На украинскую экономику из-за слабой связи украинского фондового рынка с мировым фондовым рынком резкое падение курсов акции США, Азии и Европы 22 января не будет иметь влияния.

Об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

Как сообщает пресс-служба П.ПОРОШЕНКО, он выразил уверенность, что в краткосрочной перспективе «никаких угроз для украинской экономики пока не существует». Кроме того, кризисные тенденции еще не обрели постоянного характера, и мировой фондовый рынок имеет перспективы к восстановлению.

П.ПОРОШЕНКО считает, что Украине может угрожать другое - сползание экономик США и Европы в рецессию. «Ведь тогда будет заторможено развитие такой отрасли, как строительство, которое потребляет огромное количество украинского металла. И в результате этого замедления будут падать цены на основные продукты украинского экспорта”.

Если это произойдет, отметил он, то Украина будет чувствовать дефицит твердой валюты, и торговый баланс нашего государства будет ухудшен. При таких условиях, безусловно, государство, правительство, парламент, Национальный банк должны принять согласованные действия для защиты финансовой системы государства.

Председатель Совета НБУ уверен, что действия руководителей стран-лидеров мировой экономики, которые направлены на «снижение налогового давления, снижение административного регулирования, на помощь в доступе американским и европейским компаниям на рынки третьих стран, - является очень четким сигналом и украинским высокопоставленным должностным лицам».

П.ПОРОШЕНКО убежден, если власть хочет обеспечить дальнейшее развитие украинской экономики, как это происходило в 2005, 2006 и 2007 годах и что в нынешних условиях само по себе уже невозможно, то уже сейчас необходимо внести изменения в законодательство, которыми будет предусмотрено стимулирование украинской экономики.

Для этого, считает глава Совета НБК, нужно снизить налоговое давление, сократить дефицит государственного бюджета. «Государственные расходы, особенно на содержание государственного аппарата, должны быть сокращены. Даже с учетом больших социальных программ - должны сократить непродуманные расходы», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Далее, по его мнению, следует финансировать капитальные вложения в украинскую экономику на развитие инфраструктуры. «Мы должны развивать дороги, мы должны развивать водопроводный транспорт, должна быть проведенная коммунальная реформа для того, чтобы жители домов платили за качественные услуги, которые им предоставленные, а не за то, что старые технологии греют воздух. Альтернативы этому не существует», - добавил он.