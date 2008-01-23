Джордж Сорос: эра доллара кончилась

Всемирно известный инвестор Джордж Сорос заявил на проходящем в Давосе Международном экономическом форуме, что кризис на рынке кредитования в США станет окончанием эры статуса доллара как основной валюты мировых резервов. "Текущий кризис - это не просто следствие падения рынка жилья, это конец 60-летнего периода развития системы кредитования, основанной на долларе как валюте резервов", - приводит слова Дж.Сороса Финмаркетсо ссылкой на агентство Bloomberg. По его словам, "другие страны проявляют все большее нежелание аккумулировать доллары".

Доля доллара в мировых валютных резервах снизилась до рекордного минимума в 63,8% в третьем квартале, так как спрос на американские активы ослаб в результате кризиса на рынке жилья, говорится в отчете Международного валютного фонда. В четвертом квартале показатель составлял 65 %. Доля евро за аналогичный период возросла до 26,4% с 25,5%.

В прошлом году курс доллара опустился на 11% по отношению к евро и на 13% к иене. Его стоимость снижалась в течение пяти из шести прошедших лет.