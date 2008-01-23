В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи со сложными погодными условиями, ожидаемыми 24-25 января.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Крыму.

По данным Крымского центра гидрометеорологии МЧС Украины в автономии, с вечера 23 января и на протяжении 24-25 января на всей территории полуострова ожидаются сильные дожди, местами переходящие в мокрый снег (местами - сильный), налипание мокрого снега, гололедица.

Непогода будет сопровождаться северо-западным ветром, скоростью 15-20 метров в секунду, в горных районах - порывы ветра до 25 метров в секунду. Также ожидается снижение температуры ночью до 5-10 градусов мороза.

МЧС просит жителей и гостей полуострова ограничить посещение горных массивов, воздержаться от самостоятельных выходов в лес.

Также спасатели просят граждан постараться избежать выездов на транспорте без необходимости. «Особое внимание обратите на безопасность детей. При возникновении аварийной ситуации немедленно сообщите в соответствующую службу», - отметили в ведомстве.